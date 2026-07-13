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Meloni: "Chi vuole terrorizzare Palermo troverà uno Stato che colpisce"
La premier alla riunione straordinaria del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
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Meloni: "Falcone e Morvillo eroi perché scelsero di stare dalla parte giusta"

Meloni: \"Falcone e Morvillo eroi perché scelsero di stare dalla parte giusta\"
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Urso: "Il Parlamento condivida il ddl sul nucleare entro la pausa estiva"

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Il direttore dell'Alto Adige "anticipa" il giornale del 14 luglio

Il direttore dell'Alto Adige \"anticipa\" il giornale del 14 luglio
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Caldo a Torino, il Po si ricopre di alghe

13 luglio 2026
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Omicidio Cinzia Pinna, il legale di Elvo: "Non ci costituiremo parte civile"

13 luglio 2026
Omicidio Cinzia Pinna, il legale di Elvo: \"Non ci costituiremo parte civile\"
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Omicidio in stazione a Milano, la polizia arresta altri 6 Latin King

13 luglio 2026
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Femminicidio Genini, il legale dei familiari: "Aggressione violenta e senza pietà"

13 luglio 2026
Femminicidio Genini, il legale dei familiari: \"Aggressione violenta e senza pietà\"
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Meloni a Palermo, l'omaggio sul luogo della strage di Capaci

13 luglio 2026
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Al Bioparco Zoom di Torino sono nate due gazzelle di Mhorr, le uniche in Italia quest’anno

13 luglio 2026
Al Bioparco Zoom di Torino sono nate due gazzelle di Mhorr, le uniche in Italia quest’anno
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Femminicidio Genini, compagno della madre: "Dolci ossessionato da Pamela"

13 luglio 2026
Femminicidio Genini, compagno della madre: \"Dolci ossessionato da Pamela\"
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Von der Leyen: "Serve un'età minima per l'accesso ai social"

13 luglio 2026
Von der Leyen: \"Serve un'età minima per l'accesso ai social\"
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“In viaggio nel Regno delle Ombre” tra le tombe dipinte di Tarquinia e Orvieto

13 luglio 2026
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