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Midterm, El-Sayed e l'affondo a Vance: “Habibi, sarai tenuto a farmi prestare giuramento”
Nei festeggiamenti il neosenatore dem del Michigan : “Wolverine uno, Buckeye zero”
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Midterm, la gioia per le strade di Austin dopo la vittoria del dem Talarico

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Fincantieri e Leonardo rafforzano la joint-venture "Orizzonte Sistemi Navali"

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Electrolux, Urso: "Nessun licenziamento e salvaguardati gli stabilimenti"

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A Ivan Zanvettor la medaglia d'argento al valore civile. Intervenne per estrarre due ragazze ferite da un'auto

4 novembre 2026
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La dottoressa Cinzia Vecchiato nominata Cavaliere: "Ho sempre messo al centro il bene comune"

4 novembre 2026
La dottoressa Cinzia Vecchiato nominata Cavaliere: \"Ho sempre messo al centro il bene comune\"
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Vittoria dem alle midterm in Texas, Talarico e Hinojosa festeggiano in un fast food

4 novembre 2026
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4 novembre: Mattarella e le alte cariche dello Stato all'Altare della Patria

4 novembre 2026
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Pechino: “Midterm questione interna, continueremo a collaborare con Usa”

4 novembre 2026
Pechino: “Midterm questione interna, continueremo a collaborare con Usa”
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Midterm, El-Sayed rivendica la vittoria in Michigan: “Ce l’abbiamo fatta”

4 novembre 2026
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Midterm, Pappas sarà il primo senatore Usa dichiaratamente gay

4 novembre 2026
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Midterm, Talarico: "Scommettete sempre su chi parte svantaggiato"

4 novembre 2026
Midterm, Talarico: \"Scommettete sempre su chi parte svantaggiato\"
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Midterm, i sostenitori di Paxton delusi dalla vittoria di Talarico in Texas

4 novembre 2026
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