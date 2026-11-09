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Morto l'autore della strage di Cracovia
L'annuncio della polizia. Il 24enne era rimasto ferito negli scontri con gli agenti
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Roma, consegnati i premi De Sanctis su editoria, informazione, creatività e IA

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Disabili e cartoneros, Leone sceglie gli ultimi dell'Argentina

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Il campione olimpico di judo Teddy Riner si candida alle presidenziali francesi

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Salesforce, l'IA agentica per servizi più efficienti nella Pubblica Amministrazione

9 novembre 2026
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Salorno invasa da 500 Krampus, tremila spettatori per la sfilata da brividi

9 novembre 2026
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Paura nella notte a Merano, incendio in un negozio: vigili del fuoco in azione

9 novembre 2026
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Il Papa accolto da Milei alla Casa Rosada

9 novembre 2026
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Trump ammette: 'La politica di deportazioni è stata troppo dura'

9 novembre 2026
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L’obelisco di Buenos Aires si illumina per accogliere il Papa

9 novembre 2026
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Il muro di Berlino cadeva 37 anni fa, il racconto di Ehrman, 'L'uomo della domanda'

9 novembre 2026
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Tajani: "Siamo in grado di respingere gli attacchi di hacker filorussi"

8 novembre 2026
Tajani: \"Siamo in grado di respingere gli attacchi di hacker filorussi\"
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Incidente ferroviario in Egitto, testimone: "Abbiamo estratto sia feriti che deceduti"

8 novembre 2026
Incidente ferroviario in Egitto, testimone: \"Abbiamo estratto sia feriti che deceduti\"
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