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Napoli, corteo contro il carovita
Da piazza Garibaldi a piazza Municipio. Qualche tensione con le Forze dell'ordine
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Jeremy Renner si racconta a Roma: “Dopo l’incidente ho riscoperto ciò che conta”

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Scontri al centro di Roma, il film della manifestazione

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Milano, manifestanti davanti alla Questura a sostegno di Siher

Milano, manifestanti davanti alla Questura a sostegno di Siher
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Padova, respinto il tentativo di alcuni manifestanti di occupare la stazione

24 ottobre 2026
Padova, respinto il tentativo di alcuni manifestanti di occupare la stazione
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Corteo a Bologna, scontri con le Forze dell'ordine in centro

24 ottobre 2026
Corteo a Bologna, scontri con le Forze dell'ordine in centro
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Corteo a Roma, manifestanti e Forze dell'ordine si fronteggiano in via V. E. Orlando

24 ottobre 2026
Corteo a Roma, manifestanti e Forze dell'ordine si fronteggiano in via V. E. Orlando
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Corteo a Roma, i manifestanti respinti ai cancelli del Colosseo

24 ottobre 2026
Corteo a Roma, i manifestanti respinti ai cancelli del Colosseo
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Corteo anche a Firenze, vie del lusso chiuse ai manifestanti

24 ottobre 2026
Corteo anche a Firenze, vie del lusso chiuse ai manifestanti
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Torino, contatto fra manifestanti e Forze dell'ordine

24 ottobre 2026
Torino, contatto fra manifestanti e Forze dell'ordine
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Torino, corteo contro il riarmo: "Noi la guerra non la paghiamo"

24 ottobre 2026
Torino, corteo contro il riarmo: \"Noi la guerra non la paghiamo\"
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Roma, corteo in vista del Colosseo: bloccato in via degli Annibaldi

24 ottobre 2026
Roma, corteo in vista del Colosseo: bloccato in via degli Annibaldi
Roma, corteo in vista del Colosseo: bloccato in via degli Annibaldi
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Il Südtirol tira un sospiro di sollievo. Raggiunta la Samp in extremis, ma manca il gioco

24 ottobre 2026
Il Südtirol tira un sospiro di sollievo. Raggiunta la Samp in extremis, ma manca il gioco
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