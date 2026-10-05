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Netanyahu alla cerimonia per il 7 ottobre: “I responsabili hanno i giorni contati”
Il premier israeliano: "Il regime iraniano è destinato a sparire"
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Anziani legati, picchiati e rapinati in casa: 4 arresti nel Torinese

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Ministro Mazzi: "Puntare sul turismo dei cammini spirituali"

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Giordania, la salita in mongolfiera e poi il lancio in paracadute

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Nadal torna in campo per i dieci anni della sua Academy

5 ottobre 2026
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Germania, l'Oktoberfest chiude i battenti con il record di partecipanti

5 ottobre 2026
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Violenza nel centro di Bolzano

5 ottobre 2026
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Puccia: “Nel 2025 meno incidenti autostradali grazie alle novità normative”

5 ottobre 2026
Puccia: “Nel 2025 meno incidenti autostradali grazie alle novità normative”
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Nave prende fuoco e affonda nel Mar Nero, 2 morti

5 ottobre 2026
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Bombola a piazzale Michelangelo 'inoffensiva', concluso intervento

5 ottobre 2026
Bombola a piazzale Michelangelo 'inoffensiva', concluso intervento
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Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol

5 ottobre 2026
Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol
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Sequestrati 377 animali esotici vivi al porto di Pozzallo

5 ottobre 2026
Sequestrati 377 animali esotici vivi al porto di Pozzallo
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In Gran Bretagna nuove proteste anti-migranti dopo l'ultimo sbarco dalla Francia

5 ottobre 2026
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