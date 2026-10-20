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Newcold inaugura a Ferentino il nuovo polo logistico automatizzato
Investimento da 70 milioni, il più importante progetto in Italia per il colosso olandese
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Gli sfollati di Pozzuoli si uniscono alla protesta dei trasportatori a Napoli

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Da Monet a Van Gogh, gli impressionisti a Parigi prima delle aste a New York

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Scontri a Milano, Don Burgio: “Giovani afflitti da una grande solitudine”

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Scontri a Milano, Don Burgio: “Devastazione racconta la rabbia dei ragazzi”

20 ottobre 2026
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Le notizie sull'Alto Adige di mercoledì 21 ottobre presentate dal direttore Beccari e dalla redazione

20 ottobre 2026
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Scontri a Milano, Vannacci: "Li andremo a prendere uno a uno nelle case"

20 ottobre 2026
Scontri a Milano, Vannacci: \"Li andremo a prendere uno a uno nelle case\"
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Meloni: “Nasce nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione”

20 ottobre 2026
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Province, Lattuca: “2027 anno buono per riforma, servono risorse subito”

20 ottobre 2026
Province, Lattuca: “2027 anno buono per riforma, servono risorse subito”
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Province, Zangrillo: “Riforma in prossima legislatura, ridare voce a cittadini”

20 ottobre 2026
Province, Zangrillo: “Riforma in prossima legislatura, ridare voce a cittadini”
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I ragazzi della Barona a Milano: “Qui sopravvivi e basta”

20 ottobre 2026
I ragazzi della Barona a Milano: “Qui sopravvivi e basta”
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I ragazzi della Barona, quartiere di Marracash: "Qua non abbiamo niente"

20 ottobre 2026
I ragazzi della Barona, quartiere di Marracash: \"Qua non abbiamo niente\"
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Ghali: “Parliamo dei cortei pacifici, non distraiamoci con la violenza”

20 ottobre 2026
Ghali: “Parliamo dei cortei pacifici, non distraiamoci con la violenza”
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