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Nobel per l'Economia, premiati Robert E. Hall e Michael Woodford
Per il lavoro su "fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica"
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Cremlino a Zelensky: “Non vogliamo una tregua ma una pace duratura”

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Meloni scherza sulla sua altezza: "Credo mi abbiate sottovalutato, non sono un nano"

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Filiera del latte, il ruolo strategico delle donne in Alto Adige

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Morte Rossi, Ris: "Video mostra ombre che sostano a inizio vicolo"

12 ottobre 2026
Morte Rossi, Ris: \"Video mostra ombre che sostano a inizio vicolo\"
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Ex Ilva, sindaco di Taranto: "Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate"

12 ottobre 2026
Ex Ilva, sindaco di Taranto: \"Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate\"
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Macron: “Aperture Trump a Mosca? Siamo seri, non cediamo alla minaccia russa”

12 ottobre 2026
Macron: “Aperture Trump a Mosca? Siamo seri, non cediamo alla minaccia russa”
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Zelensky: "Se la Russia non rispetta la tregua energetica noi reagiremo"

12 ottobre 2026
Zelensky: \"Se la Russia non rispetta la tregua energetica noi reagiremo\"
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Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”

12 ottobre 2026
Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”
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A Gaza gli atleti di taekwondo tornano ad allenarsi tra le macerie

12 ottobre 2026
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Ilaria Salis in Tribunale a Milano: "Nessuna dichiarazione ma sono serena"

12 ottobre 2026
Ilaria Salis in Tribunale a Milano: \"Nessuna dichiarazione ma sono serena\"
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Il pullman dell'Hcb assaltato dagli ultras milanesi: violenza e grida

12 ottobre 2026
Il pullman dell'Hcb assaltato dagli ultras milanesi: violenza e grida
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India in festa, tra danza e musica le celebrazioni induiste di Navratri

12 ottobre 2026
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