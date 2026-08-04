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Nuovo blackout a Cuba, è buio per le strade dell'Avana
L'isola fatica a ripristinare la corrente dopo l'interruzione nella notte tra domenica e lunedì
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Incendi nello Stato di Washington, vigili del fuoco: "Continuiamo gli sforzi"

Incendi nello Stato di Washington, vigili del fuoco: \"Continuiamo gli sforzi\"
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Don Mazzi, Don Ciotti: “Importante sua testimonianza cristiana ma anche responsabilità civile”

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Caldo a Roma, un po' di sollievo per i "bagnanti" di Parco Tiberis

Caldo a Roma, un po' di sollievo per i \"bagnanti\" di Parco Tiberis
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Spin Time, Fratoianni: "Situazione triste e preoccupante di un bene comune"

3 agosto 2026
Spin Time, Fratoianni: \"Situazione triste e preoccupante di un bene comune\"
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Roma, si accentuano i disagi degli sfollati di Spin Time

3 agosto 2026
Roma, si accentuano i disagi degli sfollati di Spin Time
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Delmastro, protesta del M5s in Aula: "Aprite la cassaforte, fuori le chat"

3 agosto 2026
Delmastro, protesta del M5s in Aula: \"Aprite la cassaforte, fuori le chat\"
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Caso Maiorana, la madre: "Nessun caso di scomparsa va archiviato"

3 agosto 2026
Caso Maiorana, la madre: \"Nessun caso di scomparsa va archiviato\"
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L'appello dal canile: "L'abbandono in estate è ancora troppo diffuso"

3 agosto 2026
L'appello dal canile: \"L'abbandono in estate è ancora troppo diffuso\"
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Frane e danni per maltempo in Val di Fassa, turisti evacuati

3 agosto 2026
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L'Odissea di Nolan sbarca a Seul, l'emozione del cast

3 agosto 2026
L'Odissea di Nolan sbarca a Seul, l'emozione del cast
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Messico, centinaia di mongolfiere di carta illuminano il cielo notturno di Patzcuaro

3 agosto 2026
Messico, centinaia di mongolfiere di carta illuminano il cielo notturno di Patzcuaro
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Corea del Nord, spiagge affollate durante l'ondata di caldo

3 agosto 2026
Corea del Nord, spiagge affollate durante l'ondata di caldo
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