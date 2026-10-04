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Papa Leone invoca la pace in Terra Santa
Il Pontefice durante l'Angelus a S. Pietro: "Preghiamo per le vittime della violenza"
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Milano, incendio in appartamento: morta una donna di 75 anni

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Ceuta, sgomberato un accampamento di migranti

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Elezioni in Brasile, Lula e Bolsonaro votano nei rispettivi seggi

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Mattarella ad Assisi: "In alcune parti del mondo si torna a benedire le armi"

4 ottobre 2026
Mattarella ad Assisi: \"In alcune parti del mondo si torna a benedire le armi\"
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Lettonia, il centrodestra di Kulbergs vince le elezioni: "L'Europa ci sostenga"

4 ottobre 2026
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Maltempo anche in Grecia, i danni nell'isola di Creta

4 ottobre 2026
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Egitto, sit-in di giornalisti per la detenzione di sei colleghi

4 ottobre 2026
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Festival dell'Economia civile, inizia il percorso verso l'edizione 2027

4 ottobre 2026
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Merz e Zelensky rendono omaggio ai caduti a piazza Maidan

4 ottobre 2026
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La Russia colpisce il Ponte Nord di Kiev durante la visita di Merz

4 ottobre 2026
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Zelensky e Merz all'Accademia delle Scienze di Kiev colpita da un drone russo

4 ottobre 2026
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Continua l'allerta meteo in Catalogna, oltre mille interventi

4 ottobre 2026
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