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Passera (Maeci): “A Torino l'ottavo Forum Italia-Corea su scienza e tecnologia”
L'annuncio a margine della Conferenza degli addetti scientifici a Reggio Calabria
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Moruzzi (Maeci): “Con rete di esperti scienza al servizio del Paese e del Mondo”

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Alotto (Maeci): “Con Germania collaborazione su meteo e idrogeno verde”

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Metsola alla mostra ANSA: “Immagini potenti, riflettere sul futuro delle donne”

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Picierno e Sberna: “Nella mostra ANSA le conquiste delle donne, storia non è finita”

4 novembre 2026
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Morace: “Non bisogna confondere le conquiste fatte con la parità di genere acquisita”

4 novembre 2026
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Ex sede PCI, l’hotel di lusso nella Roma che si svuota

4 novembre 2026
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Il Manifesto che rivoluziona l'informazione sulla zootecnia, stop fake

4 novembre 2026
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Navi militari, la sfida della difesa passa da droni e intelligenza artificiale

4 novembre 2026
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Intesa Sanpaolo e Confindustria, 30 miliardi per portare le Pmi sui mercati esteri

4 novembre 2026
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Il dem El-Sayed è pronto: cambia l'iconica t-shirt nera con un completo

4 novembre 2026
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Poli.design coordina un progetto europeo per portare l'IA nella PA

4 novembre 2026
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Israele, Herzog prepara la residenza presidenziale per le consultazioni

4 novembre 2026
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