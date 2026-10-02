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Processo Baiardo, respinta eccezione difesa su verbali Graviano
L'uomo è accusato di calunnia nei confronti di Massimo Giletti
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Netanyahu: “Quadro più chiaro, attentatore voleva far schiantare l'aereo”

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Parigi, ancora proteste degli studenti e scontri con la polizia

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Francia, blocco dei licei: le voci degli studenti a Rennes

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Schlein: “Nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti”

2 ottobre 2026
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Findomestic inaugura a Firenze 'Giglio', sede unica con 1.300 postazioni di lavoro

2 ottobre 2026
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Medio Oriente, scontro tra palestinesi e coloni in un villaggio della Cisgiordania

2 ottobre 2026
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Mattarella a Monte Carlo, visita di Stato e incontro con il Principe di Monaco

2 ottobre 2026
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Colpito da due colpi di pistola alla schiena, giallo alle porte di Milano

2 ottobre 2026
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Madrid, corteo verso il parlamento mentre l’assemblea esamina i decreti casa

2 ottobre 2026
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Compagnia carabinieri di Vipiteno, il nuovo comandante Flebus: "Brennero, luogo strategico"

2 ottobre 2026
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Compagnia carabinieri di Brunico, il nuovo comandante Colagrossi: "Intensificare la presenza sul territorio"

2 ottobre 2026
Compagnia carabinieri di Brunico, il nuovo comandante Colagrossi: \"Intensificare la presenza sul territorio\"
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Compagnia carabinieri di Bolzano, il nuovo comandante Bui: "Rispondere alle esigenze dei cittadini"

2 ottobre 2026
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