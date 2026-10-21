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Protesta autotrasportatori, camion ancora fermi in Calabria
Ripercussioni gravi sui rifornimenti: code ai distributori di benzina, molti ormai a secco
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Acqua dai soffitti e rischio incendio alla scuola Settimo Torinese

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Napoli, imbottivano di medicine cani malati e li vendevano: 5 arresti

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Con "Visioni made in Italy" le imprese raccontano la loro storia attraverso il cinema

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Edison-Censis: energia e stabilità le priorità di famiglie e imprese

21 ottobre 2026
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Festa del cinema di Roma, premio alla carriera per Julianne Moore

21 ottobre 2026
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Il direttore dell'Alto Adige presenta il giornale in edicola giovedì 22 ottobre

21 ottobre 2026
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Lotto, sostituiti 300mila dispositivi in 35mila ricevitorie

21 ottobre 2026
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Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne

21 ottobre 2026
Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne
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Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia"

21 ottobre 2026
Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia\"
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Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi

21 ottobre 2026
Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi
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Coprifuoco a Parigi, abitanti della periferia bloccati per la chiusura della metro

21 ottobre 2026
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“Nuova vita alla plastica”, il gruppo Hera inaugura un nuovo impianto di riciclo

21 ottobre 2026
“Nuova vita alla plastica”, il gruppo Hera inaugura un nuovo impianto di riciclo
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