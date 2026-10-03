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Schlein: "Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil"
La leader del Pd a Foggia: "Dopo quattro anni di governo Meloni, l'Italia sta peggio"
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Brasile, in fumo l'ennesima porzione di foresta amazzonica

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India, il "partito delle blatte" torna in piazza a Delhi e Mumbai

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Spagna, ancora proteste contro le speculazioni nel mercato delle case

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Appendino con i No Tav in Val di Susa: "Fermiamoci e ritrattiamo"

3 ottobre 2026
Appendino con i No Tav in Val di Susa: \"Fermiamoci e ritrattiamo\"
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Viterbo, premio Mattia Torre: ieri la prima serata con Zerocalcare

3 ottobre 2026
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"Chiediamo un salario dignitoso", protesta dei docenti a Roma e Milano

3 ottobre 2026
\"Chiediamo un salario dignitoso\", protesta dei docenti a Roma e Milano
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Milano, corteo di "solidarietà con i prigionieri palestinesi in Italia e nei lager sionisti"

3 ottobre 2026
Milano, corteo di \"solidarietà con i prigionieri palestinesi in Italia e nei lager sionisti\"
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Mattarella a Monaco: "Integrazione crescente fra le nostre economie"

3 ottobre 2026
Mattarella a Monaco: \"Integrazione crescente fra le nostre economie\"
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Tre anni fa l'incidente del bus a Marghera con 22 morti, il ricordo dei pompieri

3 ottobre 2026
Tre anni fa l'incidente del bus a Marghera con 22 morti, il ricordo dei pompieri
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Aghion: "L'Europa ha un modello sociale più adatto all'IA"

3 ottobre 2026
Aghion: \"L'Europa ha un modello sociale più adatto all'IA\"
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Palestinesi scavano tra le macerie nel nord di Gaza dopo un attacco israeliano

3 ottobre 2026
Palestinesi scavano tra le macerie nel nord di Gaza dopo un attacco israeliano
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Gand, storici canali ricoperti da una pianta non tossica a causa della siccità

3 ottobre 2026
Gand, storici canali ricoperti da una pianta non tossica a causa della siccità
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