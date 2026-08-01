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Terremoto ai Campi Flegrei, le immagini della scossa di magnitudo 4.7
Il momento in cui la terra trema ripreso da una telecamera di sorveglianza
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Campi Flegrei, i Vigili del fuoco ispezionano gli edifici dopo la scossa di ieri

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Perugia, muore in albergo per sospetta intossicazione da monossido

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Sisma ai Campi Flegrei, salvato un cane bloccato in un edificio inagibile

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Exodus ricorda Don Mazzi: “Ha insegnato a guardare il mondo con speranza"

1 agosto 2026
Exodus ricorda Don Mazzi: “Ha insegnato a guardare il mondo con speranza\"
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Parte la festa per i 100 anni del Napoli, lo spettacolo dei fuochi sul lungomare

1 agosto 2026
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Raid russo su Kiev, esplosioni e fiamme investono la capitale ucraina

1 agosto 2026
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Corsa sui tacchi e lancio della borsa alle Olimpiadi Drag di Amsterdam

1 agosto 2026
Corsa sui tacchi e lancio della borsa alle Olimpiadi Drag di Amsterdam
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Terremoto a Napoli, la scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.7

31 luglio 2026
Terremoto a Napoli, la scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.7
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Trump sul disarmo di Hamas: “Israele è molto contento a riguardo”

31 luglio 2026
Trump sul disarmo di Hamas: “Israele è molto contento a riguardo”
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Esplosione in una miniera di carbone in Pakistan, almeno 34 vittime

31 luglio 2026
Esplosione in una miniera di carbone in Pakistan, almeno 34 vittime
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Sequestrato Spin Time, gli attivisti: "Bambini e anziani per strada tra caldo e disagi"

31 luglio 2026
Sequestrato Spin Time, gli attivisti: \"Bambini e anziani per strada tra caldo e disagi\"
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Spin Time, i residenti dormono in strada: "Preoccupati per casa e lavoro"

31 luglio 2026
Spin Time, i residenti dormono in strada: \"Preoccupati per casa e lavoro\"
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