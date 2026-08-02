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Tragedia in Perù, il sindaco di Seregno ricorda le vittime italiane
Alberto Rossi: "Tragedia che colpisce tutti"
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Deir el-Balah, cratere nei pressi dell'ospedale Al-Aqsa dopo un raid israeliano

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Lo scambia per un rivale e lo uccide investendolo

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“Lumen ex terra", alle Case Romane del Celio il nuovo progetto di Helidon Xhixha

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Scontro sulla Terni-Rieti, salgono a 6 le vittime, 27 feriti, 3 sono gravi

2 agosto 2026
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Donna accoltellata fuori da centro commerciale nel Bresciano, è grave

2 agosto 2026
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Cuba, metà del Paese colpito dall'ennesimo blackout

2 agosto 2026
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Franco Baresi, l'omaggio dei tifosi davanti a Casa Milan

2 agosto 2026
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Grecia, continua la battaglia contro i roghi sulle colline di Porto Germeno

2 agosto 2026
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Val di Susa, un militante no Tav: "Amo questo territorio e non voglio sia devastato"

2 agosto 2026
Val di Susa, un militante no Tav: \"Amo questo territorio e non voglio sia devastato\"
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Indonesia, incendio su un traghetto: 5 morti e decine di dispersi

2 agosto 2026
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Perù, Tajani: "L'ambasciata italiana farà tutto ciò che serve"

2 agosto 2026
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Russia, bomba esplode davanti ad un locale: 3 morti e 21 feriti

2 agosto 2026
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