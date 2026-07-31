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Trascinano un'anziana sull'asfalto per strapparle la borsa, due fermi a Roma
Gli uomini sono entrambi romani di 45 e 34 anni
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Terremoto a Napoli, la scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.7

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Trump sul disarmo di Hamas: “Israele è molto contento a riguardo”

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Esplosione in una miniera di carbone in Pakistan, almeno 34 vittime

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Sequestrato Spin Time, gli attivisti: "Bambini e anziani per strada tra caldo e disagi"

31 luglio 2026
Sequestrato Spin Time, gli attivisti: \"Bambini e anziani per strada tra caldo e disagi\"
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Spin Time, i residenti dormono in strada: "Preoccupati per casa e lavoro"

31 luglio 2026
Spin Time, i residenti dormono in strada: \"Preoccupati per casa e lavoro\"
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Spin Time, i residenti dormono in strada: "Preoccupati per casa e lavoro"

31 luglio 2026
Spin Time, i residenti dormono in strada: \"Preoccupati per casa e lavoro\"
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Ceuta, centinaia di migranti tornano in Marocco dopo aver attraversato il confine

31 luglio 2026
Ceuta, centinaia di migranti tornano in Marocco dopo aver attraversato il confine
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Extinction Rebellion proietta slogan sulla Mole Antonelliana a Torino

31 luglio 2026
Extinction Rebellion proietta slogan sulla Mole Antonelliana a Torino
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Migranti a Ceuta, Sánchez: “Attacco all'integrità territoriale della Spagna"

31 luglio 2026
Migranti a Ceuta, Sánchez: “Attacco all'integrità territoriale della Spagna\"
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Terremoto in Giappone, gli ingenti danni a Yatsushiro

31 luglio 2026
Terremoto in Giappone, gli ingenti danni a Yatsushiro
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"Enorme aumento della violenza digitale sulle donne"

31 luglio 2026
\"Enorme aumento della violenza digitale sulle donne\"
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A Torino il Po a livelli critici per la prolungata siccità

31 luglio 2026
A Torino il Po a livelli critici per la prolungata siccità
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