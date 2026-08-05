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Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: almeno 15 morti e 20 feriti
Il video pubblicato mostra i Vigili del fuoco a lavoro per domare gli incendi
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Netanyahu: "Israele non approva il piano per Gaza sostenuto dagli Usa"

Netanyahu: \"Israele non approva il piano per Gaza sostenuto dagli Usa\"
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Trump: "Lo Stretto di Hormuz si aprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi"

Trump: \"Lo Stretto di Hormuz si aprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi\"
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Houthi: "Colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso"

Houthi: \"Colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso\"
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Spettacolare salvataggio sull'Ortles​: usato un lungo cavo di acciaio

5 agosto 2026
Spettacolare salvataggio sull'Ortles​: usato un lungo cavo di acciaio
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Politica partecipa a un incontro dal bagno, "Vediamo il tuo bucato"

5 agosto 2026
Politica partecipa a un incontro dal bagno, \"Vediamo il tuo bucato\"
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Raid russi sulla regione di Kiev, almeno 17 morti e 44 feriti

5 agosto 2026
Raid russi sulla regione di Kiev, almeno 17 morti e 44 feriti
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Giappone, test di lancio di un missile Tomahawk da un cacciatorpediniere

5 agosto 2026
Giappone, test di lancio di un missile Tomahawk da un cacciatorpediniere
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Mega rissa a Bolzano

5 agosto 2026
Mega rissa a Bolzano
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Caccia alle balene in Islanda, la "lavorazione" di un'esemplare femmina

4 agosto 2026
Caccia alle balene in Islanda, la \"lavorazione\" di un'esemplare femmina
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Baresi, i tifosi del Milan si stringono intorno al loro ex capitano

4 agosto 2026
Baresi, i tifosi del Milan si stringono intorno al loro ex capitano
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Meloni: "Le norme contro le baby-gang? Nate anche dalle richieste dei ragazzi"

4 agosto 2026
Meloni: \"Le norme contro le baby-gang? Nate anche dalle richieste dei ragazzi\"
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Maxi-rogo di sterpaglie a Roma, cenere anche in centro

4 agosto 2026
Maxi-rogo di sterpaglie a Roma, cenere anche in centro
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