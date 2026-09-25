VIPITENO. Cambio al vertice del 5° Reggimento Alpini dell’Esercito. Oggi, 25 settembre, alla caserma Menini-De Caroli si è svolta la cerimonia di avvicendamento: il colonnello Riccardo Venturini, dopo due anni alla guida del reparto, ha ceduto il comando al colonnello Francesco La Mura. Al passaggio di consegne hanno partecipato, tra gli altri, il comandante della Brigata alpina Julia, generale Francesco Suma, il sindaco di Vipiteno Peter Volgger, i primi cittadini di Fortezza e Bressanone e le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini Vipiteno, cambio al vertice del 5° Alpini: La Mura prende il comando da Venturini

Il cambio di comando apre un nuovo capitolo nella lunga storia del 5° Alpini, reparto costituito il 1° novembre 1882. Nel corso di quasi un secolo e mezzo ha partecipato alle principali campagne militari italiane, dalla Libia alla Prima guerra mondiale, fino alla campagna di Russia durante il secondo conflitto mondiale con la Divisione Tridentina. Ricostituito nel 1953 e poi nuovamente nel 1992, dal 2001 il reggimento fa parte della Brigata alpina Julia.

Durante i due anni di comando di Venturini, il reparto è stato impegnato in numerose attività operative e addestrative, sia in Italia sia nell'ambito delle iniziative internazionali della Nato. Un ruolo particolarmente significativo è stato svolto anche durante i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, quando il 5° Reggimento Alpini ha avuto la responsabilità dell’area della Valtellina, contribuendo all'organizzazione e alla sicurezza dell'evento.

Nel suo saluto Venturini ha ringraziato gli uomini e le donne del reggimento per la professionalità e lo spirito di corpo dimostrati durante il suo mandato. Con la consegna della Bandiera di Guerra, La Mura ha assunto ufficialmente il comando, indicando tra le priorità la preparazione del personale, la coesione e il mantenimento delle capacità operative. La cerimonia ha rinnovato anche lo storico legame tra gli Alpini e la comunità di Vipiteno.