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Albergostorico2022

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L’albergo ristorante Posta Vecchia è il vincitore della 17ª edizione del concorso “Albergo storico”

L’albergo ristorante Posta Vecchia è il vincitore della 17ª edizione del concorso “Albergo storico”
L’albergo ristorante Posta Vecchia è il vincitore della 17ª edizione del concorso “Albergo storico”