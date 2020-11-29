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Maurizio Di Giangiacomo
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Libri

Il primo Mankell criticava già i socialdemocratici svedesi

"L'uomo della dinamite", struggente esordio "operaio" dell'inventore del commissario Wallander

Maurizio Di Giangiacomo
29 novembre 2020
Il primo Mankell criticava già i socialdemocratici svedesi
Il primo Mankell criticava già i socialdemocratici svedesi
In lutto

In memoria di Alberto Frioli

La lezione (inascoltata) dell'anarchico della redazione sportiva 

Maurizio Di Giangiacomo
25 ottobre 2020
In memoria di Alberto Frioli
In memoria di Alberto Frioli
Libri

Mathieu, prima del Goncourt un altro grande romanzo

"Come una guerra": la periferia francese e la crisi economica, raccontate con toni più noir e thriller

Maurizio Di Giangiacomo
11 ottobre 2020
Mathieu, prima del Goncourt un altro grande romanzo
Mathieu, prima del Goncourt un altro grande romanzo
L'INTERVISTA

Dan Peterson: «Mamma butta la pasta è nato così. Con Nanni Loy università della vita»

Il coach più amato d’Italia a Folgaria. Chiacchierata a 360° davanti a una folla di turisti: dal golpe di Pinochet agli spot del the, dai radiocronisti americani all’amore per la moglie Laura
MAURIZIO DI GIANGIACOMO
20 agosto 2020
Dan Peterson: «Mamma butta la pasta è nato così. Con Nanni Loy università della vita»
Dan Peterson: «Mamma butta la pasta è nato così. Con Nanni Loy università della vita»
Strade di sangue

Io, ciclista, oggi piango con Marco Velo

La morte della compagna Roberta Agosti, l'inerzia delle istituzioni. E su Facebook i gruppi contro i ciclisti

Maurizio Di Giangiacomo
5 luglio 2020
Io, ciclista, oggi piango con Marco Velo
Io, ciclista, oggi piango con Marco Velo
Extratime

Quando Piazza Matteotti era un “paese dentro la città”

Al posto dei bunker c’erano i banchetti. Personaggi, riti, addirittura un dialetto: più che interventi architettonici, sarebbero necessari quelli  di ricostruzione del tessuto sociale scomparso negli ultimi decenni  
MAURIZIO DI GIANGIACOMO
24 giugno 2020
Quando Piazza Matteotti era un “paese dentro la città”
Quando Piazza Matteotti era un “paese dentro la città”
Lo sport ai tempi del virus

In Italia solo calcio, con il Covid ancora di più

Come dice Houellebecq, il mondo sarà lo stesso, solo un po' peggiore: irreversibile la monocultura pallonara del nostro Paese

Maurizio Di Giangiacomo
8 giugno 2020
In Italia solo calcio, con il Covid ancora di più
In Italia solo calcio, con il Covid ancora di più
Doppio lutto

Claudio e Gigi: quando se ne vanno i migliori

Ferretti e Simoni: confronti improponibili tra il loro garbo e quello che vediamo e sentiamo oggi 

Maurizio Di Giangiacomo
25 maggio 2020
Claudio e Gigi: quando se ne vanno i migliori
Claudio e Gigi: quando se ne vanno i migliori
Libri

Risucchiati in un baratro di sesso, bugie e messaggini

"Una giornata nera", il velocissimo thriller di Aldo Costa (Marsilio)

Maurizio Di Giangiacomo
20 maggio 2020
Risucchiati in un baratro di sesso, bugie e messaggini
Risucchiati in un baratro di sesso, bugie e messaggini
Anniversario speciale

Trent'anni di giornalismo: che nostalgia per quegli anni Novanta

Il primo articolo sul football americano, poi l'hockey e mille altre storie, non solo di sport

Maurizio Di Giangiacomo
6 aprile 2020
Trent'anni di giornalismo: che nostalgia per quegli anni Novanta
Trent'anni di giornalismo: che nostalgia per quegli anni Novanta