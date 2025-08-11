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Viaggio letterario a Civita di Bagnoreggio

LIBRI

La narrazione è in crisi? Forse no

Marco Pontoni
11 agosto 2025
LIBRI

Il discorso perfetto di Laura Suardi

Marco Pontoni
30 giugno 2025
L'opera

Isacco, il figlio della promessa

Marco Pontoni
31 marzo 2025
Isacco, il figlio della promessa
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Libri

Mikael Niem, musica rock al circolo polare

Marco Pontoni
24 marzo 2025
Mikael Niem, musica rock al circolo polare
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Cinema

“The brutalist”, un film sull’America e sul dolore

Marco Pontoni
23 marzo 2025
LIBRI

Le “correzioni” e la Lituania scorretta di Franzen

Marco Pontoni
10 marzo 2025
LIBRI

“MISS FALLACI” E LE INTERVISTE DI ORIANA

Marco Pontoni
3 marzo 2025
Libri

Filosofia minima del pendolare

Marco Pontoni
17 febbraio 2025
Filosofia minima del pendolare
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Gemme

Tre uomini in barca, sul Tamigi

Marco Pontoni
10 febbraio 2025
Leggi Online
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