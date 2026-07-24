Ci sono sconfitte che finiscono al novantesimo minuto, e ce ne sono altre che iniziano dopo il fischio finale. Mentre il mondo archivia l'ennesimo Mondiale, con nuovi campioni e nuovi vinti, una delle immagini più istruttive di questa World Cup 2026 non è arrivata dal campo, ma da uno smartphone.



Anzi, da un social network. La Germania era appena stata eliminata da un'avversaria che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto battere senza troppi patemi: una delusione cocente, aggravata da una prestazione opaca. Una di quelle partite che non lasciano spazio ai complimenti di circostanza. Eppure pochi minuti dopo è comparso su X un post del cancelliere Friedrich Merz: "Siamo orgogliosi di voi", "avete ispirato il Paese", "che partita". Parole che sarebbero sembrate appropriate dopo una sconfitta eroica contro il Brasile del 1970 o la Francia del 1982. Non dopo una prestazione che aveva lasciato tifosi e commentatori più frustrati che commossi.



La reazione nel Paese è stata immediata: migliaia di commenti, ironie, sarcasmo. Non tanto contro la nazionale quanto contro quel riflesso automatico della comunicazione contemporanea: dire qualcosa, comunque. Consolare, applaudire, rassicurare. Sempre. Il giorno dopo è arrivata la spiegazione: non era stato Merz a scrivere quel messaggio. Il cancelliere dormiva, a pubblicarlo era stato un giovane collaboratore del suo staff, incaricato di intervenire sui social al termine della partita. E qui la storia smette di parlare di calcio.



Perché il vero interrogativo non è se il tweet fosse maldestro, lo era, né se uno staff di comunicazione possa commettere errori, succede. La domanda è un'altra: quando leggiamo un messaggio firmato da un leader politico, chi sta davvero parlando? Quell'«io» che compare sotto un post appartiene davvero alla persona che governa? Oppure è la voce di uno spin doctor, di un addetto stampa, di un consulente della comunicazione, che ne imita il linguaggio? La politica contemporanea ci ha ormai abituati a questa finzione. Accettiamo senza troppe obiezioni che un collaboratore scriva discorsi, interviste, dichiarazioni, post, è ormai parte del gioco.



Curiosamente, però, lo stesso meccanismo diventa improvvisamente scandaloso quando al posto di un giovane addetto social entra in scena l'intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi politici, ministri e amministratori sono stati accusati di aver utilizzato strumenti di IA per preparare interventi pubblici. In alcuni casi sono esplose polemiche, sono stati ritirati articoli, si è parlato addirittura di inganno.



Ma dov'è davvero la differenza? Se è normale che un collaboratore anonimo scriva in prima persona al posto di un ministro, perché dovrebbe essere inaccettabile che lo faccia un software, purché il risultato venga verificato e approvato? La risposta, probabilmente, è meno tecnica che emotiva. Ci rassicura immaginare che dietro un messaggio ci sia sempre un essere umano, anche se quell'essere umano non è il politico che lo firma. Eppure proprio la vicenda del tweet di Merz racconta il contrario, l'errore non nasce dall'intelligenza artificiale, nasce da un'intelligenza molto umana: quella che, nel cuore della notte, decide che la comunicazione debba essere positiva a prescindere dai fatti. È il trionfo del linguaggio prefabbricato. Quello in cui ogni sconfitta diventa "un'esperienza", ogni fallimento "un'occasione di crescita", ogni disfatta "motivo d'orgoglio". Il problema non è la tecnologia, è la perdita del senso della realtà.Un tifoso sa distinguere una sconfitta onorevole da una partita giocata male. Se un leader sembra non accorgersene, perde credibilità in pochi caratteri. Forse l'episodio lascia anche un'altra lezione: l'autenticità, oggi tanto invocata quanto rara, non consiste nello scrivere personalmente ogni post pubblicato sui social, quasi nessun capo di governo ha il tempo di commentare una partita alle due del mattino.



L'autenticità consiste piuttosto nell'avere il coraggio di dire ciò che tutti hanno appena visto. "Abbiamo giocato male. Ricominciamo tutto daccapo". Sei parole. Probabilmente nessun algoritmo avrebbe avuto difficoltà a scriverle. Ma, soprattutto, nessuno avrebbe sentito il bisogno di smentirle il giorno dopo.