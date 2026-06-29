Università gratis? Non basta se poi non ci si può permettere di studiare

Dopo un gol e una dedica a Gesù Cristo, il centravanti finisce al centro delle polemiche. Il calcio torna terreno di scontro su valori, integrazione e appartenenza
Lo svizzero Thibaud Monney ha messo in piedi quello è stato chiamato il “Tinder der Berge”, il Tinder delle montagne
E' il risulato di un sondaggio commissionato dai media in Germania
In tedesco è detta “Plattdeutsch”, che viene tradotto con “basso tedesco”, è la lingua parlata nel nord della Germania imparentata con l’inglese e l’olandese. Non un dialetto ma una lingua vera