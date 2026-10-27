BOLZANO. Aumenti di stipendio e pagamento degli arretrati per gli insegnanti delle scuole a carattere statale dell'Alto Adige. Con la busta paga di oggi, martedì 27 ottobre, entra in vigore l'incremento retributivo con efficacia retroattiva dal primo gennaio 2026. Contestualmente vengono liquidate anche le somme maturate nei primi dieci mesi dell'anno.

Per finanziare gli aumenti salariali, la Provincia di Bolzano ha stanziato circa 60 milioni di euro all'anno. Il provvedimento rappresenta un nuovo passaggio nell'accordo sul trattamento economico del personale docente, dopo gli interventi già introdotti per compensare l'inflazione e migliorare le retribuzioni.

Secondo l'assessore provinciale all'Istruzione Philipp Achammer, vengono così soddisfatte tre richieste emerse durante le trattative: l'adeguamento strutturale degli stipendi all'inflazione dal gennaio 2025, l'aumento reale delle retribuzioni dal gennaio 2026 e un meccanismo di adeguamento annuale all'inflazione a partire dal 2027.

«Chi esige dal personale docente un'elevata professionalità e un impegno costante deve garantire anche una retribuzione adeguata», ha dichiarato Achammer, sottolineando gli interventi adottati dalla Giunta provinciale nell'ultimo anno. Per il personale delle scuole provinciali, invece, l'aumento retroattivo era già stato corrisposto a settembre 2026.