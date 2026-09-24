BOLZANO. Arriva con lo stipendio del 25 settembre l’aumento salariale per 5.880 insegnanti e appartenenti al personale educativo delle scuole provinciali dell’Alto Adige. La misura riguarda le scuole professionali e di musica della Provincia e le scuole dell’infanzia. Il contratto era entrato in vigore ad agosto, ma gli incrementi decorrono dal 1° gennaio 2026.

Nel cedolino compariranno due voci aggiuntive: gli arretrati da gennaio ad agosto e l’aumento relativo a settembre. L’adeguamento è di 400 euro lordi al mese per 13 mensilità, come ha spiegato l’assessora provinciale al Personale Magdalena Amhof.

Per i docenti delle scuole elementari, medie e superiori a carattere statale, invece, l’aumento sarà pagato con lo stipendio di ottobre, insieme agli arretrati maturati dall’inizio dell’anno. Gli importi saranno graduati in base all’anzianità di servizio. Dopo la certificazione della Corte dei Conti del 18 settembre, il contratto è stato firmato e pubblicato il 24 settembre sul Bollettino ufficiale della Regione.

Amhof ha ricordato anche l’aumento del 40% della retribuzione per gli straordinari e il raddoppio dell’indennità per l’accompagnamento degli studenti durante le gite. Prosegue inoltre il confronto tra sindacati, Agenzia provinciale per le relazioni sindacali e responsabili del settore educativo su ulteriori misure. La Giunta ha stanziato fondi aggiuntivi per l’adeguamento annuale delle retribuzioni all’inflazione.