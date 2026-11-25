BOLZANO. Come il vino, anche la mela ha i suoi sommelier. E l'Alto Adige, che nel 2022 ha formato i primi al mondo, può contare oggi su oltre 80 professionisti qualificati. Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della fiera Interpoma, è stata ufficialmente costituita l'associazione «Sommelier Mela Alto Adige», presieduta da Julia Hilber.

Il percorso formativo, offerto esclusivamente in Alto Adige, è organizzato dal Consorzio Mela Alto Adige insieme all'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. I partecipanti imparano a riconoscere le caratteristiche delle diverse varietà, descrivendone gusto, aroma e consistenza, oltre a illustrarne le possibilità di utilizzo in cucina.

A testimoniare il successo dell'iniziativa sono i numeri: nel solo 2026 i sommelier della mela sono stati protagonisti di oltre 225 appuntamenti, raggiungendo circa 21 mila persone. Le attività spaziano dalle degustazioni negli alberghi e nei ristoranti alle fiere e agli eventi, in Italia e all'estero. La nuova associazione, spiega Julia Hilber, punta a rafforzare la formazione e la collaborazione tra agricoltura, turismo e ristorazione.

Alla costituzione erano presenti anche il presidente del Consorzio Mela Alto Adige Harald Weis e l'assessore provinciale all'Agricoltura Luis Walcher. Entrambi hanno sottolineato il valore dell'iniziativa per la promozione delle produzioni locali, la valorizzazione del lavoro degli agricoltori e lo sviluppo di nuove sinergie tra il comparto melicolo e quello turistico.