BOLZANO. Assegno di cura di primo livello senza dover passare dalla valutazione del fabbisogno assistenziale. La novità riguarda le persone dai 70 anni in su con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. La misura, immediatamente operativa, è stata approvata il 25 settembre dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora alla Coesione sociale Rosmarie Pamer.

L’obiettivo è accelerare l’erogazione dell’assegno di cura, riducendo al tempo stesso il carico di lavoro dei team di valutazione. La certificazione prevista dalla legge 104 attesta infatti una situazione che richiede assistenza permanente, continuativa e globale. Un gruppo di lavoro formato da personale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e della Ripartizione Politiche sociali ha quindi ritenuto possibile attribuire automaticamente il primo livello assistenziale agli over 70 che possiedono tale certificazione.

«Il fabbisogno assistenziale spesso si manifesta in modo improvviso e rapido. Per questo è necessario accelerare ulteriormente anche l’erogazione dell’assegno di cura», spiega Pamer. La Provincia ha già introdotto l’assegnazione d’ufficio del livello assistenziale in caso di demenza e sta preparando altre misure. Nel frattempo sono stati aumentati da 17 a 21 i team di valutazione e sono stati individuati nuovi spazi nei distretti per effettuare gli accertamenti.

La novità interessa anche le domande già presentate. Le persone con almeno 70 anni che hanno richiesto l’assegno di cura di primo livello e possiedono la certificazione prevista dalla legge 104 sono invitate a integrarla nella pratica. In questo modo potranno ottenere il beneficio senza sottoporsi alla valutazione ordinaria, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi di attesa.