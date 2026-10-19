CALDARO. Ha infranto il finestrino di un'auto parcheggiata nei pressi del biotopo lungo la strada per Campi al Lago, impossessandosi di un portafoglio contenente circa 50 euro e alcuni documenti personali. Un 24enne residente a Vadena, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato dai carabinieri come presunto responsabile del furto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ora, affiancati dai militari del Radiomobile di Egna. Durante il sopralluogo è emerso che, oltre al furto sull'autovettura, qualcuno aveva tentato di forzare una cassetta portamonete destinata alla vendita di un quotidiano, provocando alcuni danni.

Le ricerche sono scattate immediatamente. Poco distante dal luogo dell'episodio, i militari hanno rintracciato il giovane mentre si allontanava in bicicletta. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un martello, ritenuto compatibile con quello utilizzato per rompere il vetro dell'auto e tentare di aprire la cassetta. L'attrezzo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Nei confronti del 24enne sono state avviate le procedure per il deferimento in stato di libertà alla Procura di Bolzano per furto aggravato, tentato furto, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. I carabinieri ricordano l'importanza di non lasciare oggetti di valore nelle auto in sosta, soprattutto nei parcheggi isolati, e di segnalare eventuali situazioni sospette al 112.