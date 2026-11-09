BOLZANO. È stato un malfunzionamento a un’apparecchiatura in alta tensione della stazione elettrica Resia di Edyna a provocare il vasto blackout che oggi, lunedì 9 novembre, intorno alle 15.10, ha interessato Bolzano e diverse zone dell’Alto Adige. Complessivamente sono stati coinvolti circa 106mila utenti.

A chiarire le cause dell’interruzione è Alperia, intervenuta con una nota dopo i disagi registrati nel pomeriggio. Il problema si è verificato durante alcune operazioni di esercizio all’interno della stazione elettrica Resia.

Leggi anche

Cronaca

Bolzano, blackout rientrato: Palazzo Widmann evacuato per precauzione

Bolzano, blackout rientrato: Palazzo Widmann evacuato per precauzione
Bolzano, blackout rientrato: Palazzo Widmann evacuato per precauzione

Il malfunzionamento ha determinato l’attivazione dei sistemi di protezione della rete, provocando la temporanea interruzione della fornitura di energia elettrica in città e nei territori circostanti.

Il blackout ha interessato Bolzano, la val d’Adige e parzialmente anche l’area di Merano. Nel capoluogo altoatesino si sono spenti diversi semafori e sono stati necessari interventi dei vigili del fuoco per alcune persone rimaste bloccate negli ascensori. A Palazzo Widmann, dopo il ripristino della corrente, è scattato anche un allarme che ha portato le persone presenti a uscire dall’edificio.

La comunicazione di Alperia permette quindi di individuare l’origine tecnica del disservizio che ha coinvolto una parte significativa della rete elettrica altoatesina nel pomeriggio.