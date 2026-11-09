BOLZANO. È stato un malfunzionamento a un’apparecchiatura in alta tensione della stazione elettrica Resia di Edyna a provocare il vasto blackout che oggi, lunedì 9 novembre, intorno alle 15.10, ha interessato Bolzano e diverse zone dell’Alto Adige. Complessivamente sono stati coinvolti circa 106mila utenti.

A chiarire le cause dell’interruzione è Alperia, intervenuta con una nota dopo i disagi registrati nel pomeriggio. Il problema si è verificato durante alcune operazioni di esercizio all’interno della stazione elettrica Resia.

Il malfunzionamento ha determinato l’attivazione dei sistemi di protezione della rete, provocando la temporanea interruzione della fornitura di energia elettrica in città e nei territori circostanti.

Il blackout ha interessato Bolzano, la val d’Adige e parzialmente anche l’area di Merano. Nel capoluogo altoatesino si sono spenti diversi semafori e sono stati necessari interventi dei vigili del fuoco per alcune persone rimaste bloccate negli ascensori. A Palazzo Widmann, dopo il ripristino della corrente, è scattato anche un allarme che ha portato le persone presenti a uscire dall’edificio.

La comunicazione di Alperia permette quindi di individuare l’origine tecnica del disservizio che ha coinvolto una parte significativa della rete elettrica altoatesina nel pomeriggio.