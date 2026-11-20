BOLZANO. Alcune centinaia di persone – secondo una prima stima oltre 400 persone – in piazza a Bolzano questa mattina, venerdì 20 novembre 2026, per una mobilitazione che ha visto protagonisti studenti e collettivi cittadini. Il corteo è iniziato alle 10.30 da piazza Mazzini, per poi attraversare le vie del centro. Alla manifestazione hanno preso parte Spazio77, No Excuses, Fridays for Future e Abitare Bozen. La protesta si è svolta in concomitanza con lo sciopero generale indetto dalla Cgil, ma i sindacati hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Trento.

La manifestazione di venerdì 20 novembre a Bolzano (video di Maddalena Ansaloni)

Al centro della mobilitazione sono tornati i temi già sollevati nelle precedenti proteste: il no al riarmo, la richiesta di un’istruzione di qualità e l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Rivendicazioni che gli studenti considerano fondamentali per costruire un sistema educativo capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.

Questa volta, però, il corteo di Bolzano ha posto un’attenzione ancora maggiore sul carovita e sul diritto all’abitare, due questioni particolarmente sentite in Alto Adige. L’aumento dei prezzi, le difficoltà di accesso agli alloggi e il peso crescente degli affitti rappresentano, secondo i manifestanti, ostacoli sempre più pesanti per giovani, studenti e lavoratori.

La manifestazione di venerdì 20 novembre a Bolzano (intervista di Maddalena Ansaloni - video di Sofia Di Blasi)

La presenza di Abitare Bozen, insieme agli altri collettivi, ha rafforzato il carattere sociale della mobilitazione, collegando le rivendicazioni scolastiche alle difficoltà quotidiane di chi vive nel capoluogo altoatesino.

La manifestazione di venerdì 20 novembre a Bolzano (intervista di Maddalena Ansaloni - video di Sofia Di Blasi)

Gli studenti contestano le politiche di riarmo e chiedono maggiori risorse per istruzione, servizi pubblici e misure di sostegno alla popolazione.

La manifestazione di venerdì 20 novembre a Bolzano (intervista di Maddalena Ansaloni - video di Sofia Di Blasi)

Con oltre 400 partecipanti, la manifestazione ha portato nuovamente nelle strade di Bolzano le richieste del mondo studentesco e dei collettivi cittadini. Un corteo che, accanto alla difesa della scuola e alla contrarietà al riarmo, ha scelto di mettere in primo piano il diritto a vivere e trovare casa in una città segnata dal costo elevato della vita.