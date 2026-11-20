BOLZANO. Arrivano i primi dati sull’adesione allo sciopero generale di oggi, venerdì 20 novembre 2026, anche in Alto Adige. Secondo le rilevazioni diffuse dalla Cgil-Agb, la mobilitazione ha registrato percentuali significative nelle principali aziende industriali del capoluogo altoatesino, con punte del 70% dei lavoratori.

All’Idv, ex Iveco, l’adesione allo sciopero si attesta al 50% su un totale di 1.200 lavoratori, pari a circa 600 dipendenti. Alle Acciaierie di Bolzano la partecipazione raggiunge il 60% su 650 addetti, mentre all’Aluminium Bozen si registra la percentuale più elevata tra le tre aziende considerate, con il 70% su 160 lavoratori.

Complessivamente, nelle tre realtà industriali bolzanine prese in esame, le percentuali comunicate dal sindacato corrispondono a circa 1.100 lavoratori in sciopero su 2.010 addetti, con un’adesione ponderata vicina al 55%. Si tratta dei primi numeri disponibili, relativi al settore industriale, che non rappresentano quindi un bilancio complessivo della mobilitazione in Alto Adige.

Azienda sanitaria: solo 78 hanno scioperato

È molto bassa invece l'adesione allo sciopero generale all'interno dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Su poco più di 10.000 dipendenti oggi in servizio, soltanto 78 hanno incrociato le braccia. Il dato corrisponde a una percentuale dello 0,76%, che tuttavia non tiene ancora conto dei turni pomeridiani e serali.



Il quadro nazionale

A livello nazionale, intanto, il segretario della Cgil Michele Bulgarelli ha parlato di un’adesione media del 70%, sulla base dei dati raccolti dal sindacato. «Sono i numeri delle grandi occasioni, del resto avevamo capito che c’era una grande domanda. Siamo a un’adesione media del 70%, grazie a tutti coloro che hanno scioperato», ha dichiarato.

Tra le percentuali comunicate figurano il 95% alla Lamborghini, il 90% alla Menarini, l’85% alla Toyota e il 100% alla Kemet. Partecipazione elevata, secondo le rilevazioni sindacali, anche nei trasporti, con il 90% alla Tper e l’80% alla FedEx, e in alcune realtà del commercio e dei servizi. Dati che restano riferiti alle aziende monitorate e che dovranno essere integrati con il bilancio definitivo dello sciopero.