BOLZANO. L'attacco informatico ai sistemi della Bbt Se, la società incaricata della realizzazione della Galleria di base del Brennero, non deve essere sottovalutato. A lanciare l'allarme è Marco Galateo, vicepresidente della Provincia di Bolzano e assessore allo Sviluppo economico, che invita a rafforzare le misure di protezione delle infrastrutture strategiche.

«Non siamo di fronte a un semplice problema informatico: quando vengono colpite infrastrutture strategiche, servizi essenziali e attività produttive, dobbiamo iniziare a ragionare in termini di sicurezza nazionale e di guerra ibrida», dichiara Galateo.

L'assessore richiama anche gli episodi registrati nelle ultime settimane in Alto Adige e Trentino, tra cui i malfunzionamenti dei sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati. Sull'eventuale origine informatica dei problemi di Castelrotto sono ancora in corso accertamenti e, sottolinea, non è possibile stabilire collegamenti tra i diversi episodi.

Galateo propone quindi un maggiore coordinamento tra Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intelligence, Polizia postale e strutture di difesa. Tra le ipotesi indica anche un coinvolgimento più diretto delle Forze armate, in particolare dell'Esercito, attraverso le professionalità specializzate nella sicurezza informatica.

«Non dobbiamo alimentare allarmismi né anticipare conclusioni sulle responsabilità degli attacchi, ma dobbiamo prepararci con serietà», conclude. «La sicurezza informatica oggi è sicurezza nazionale, tutela del lavoro, competitività economica e protezione dei cittadini».