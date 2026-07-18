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BOLZANO. Dopo l’entrata in vigore della riforma degli autovelox, fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in Provincia di Bolzano sono stati spenti 18 dispositivi.
Attualmente risultano quindi omologati 41 autovelox rispetto ai 59 apparecchi presenti sul territorio provinciale.
«Dopo 34 anni si è dunque messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati», si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Secondo il Mit, l’obiettivo della nuova normativa è garantire maggiore chiarezza nei controlli: «Se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall’altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini», conclude la nota del ministro Salvini.