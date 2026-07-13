BOLZANO. Il Parco Premstaller si prepara a diventare uno dei punti di ritrovo dell'estate bolzanina. Prende il via mercoledì 15 luglio la rassegna "Estate in Cortile", promossa da Arci Bolzano, con un calendario di appuntamenti che fino alla fine di agosto proporrà musica dal vivo, cinema all'aperto, laboratori creativi e momenti di incontro dedicati al quartiere.

L'inaugurazione è in programma alle 19 con una festa organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini dei Piani. La serata sarà dedicata alla convivialità, con aperitivo, giochi da tavolo e attività pensate per favorire l'incontro tra residenti, famiglie e cittadini, valorizzando gli spazi del parco come luogo di aggregazione.

La rassegna proseguirà il 29 luglio con un laboratorio di ricamo collettivo guidato dall'artista tessile Adele Buffa, aperto sia a principianti sia ad appassionati. Il 12 agosto spazio invece alla musica con i concerti della giovane cantautrice Tessa Kai e del musicista bolzanino Coobolt, mentre il 19 agosto il parco ospiterà la proiezione all'aperto del film "Il mio giardino persiano", dedicato alla condizione femminile nella società iraniana. A chiudere il programma, il 26 agosto, sarà uno swap party, dedicato allo scambio di abiti e accessori all'insegna del riuso e della sostenibilità.

A sostenere l'iniziativa è anche il sindaco Claudio Corrarati, che sottolinea il valore dei parchi cittadini come luoghi di incontro e partecipazione durante l'estate. La rassegna, realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano nell'ambito di Bolzano Bozen Social Park, punta infatti a trasformare il Parco Premstaller in uno spazio aperto, inclusivo e vissuto dalla comunità per tutta la stagione estiva