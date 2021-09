Bolzano, al San Maurizio il “giardino fiorito” dei bambini ricoverati

BOLZANO. All'ospedale San Maurizio è fiorito un nuovo giardino: un'opera collettiva realizzata dai bambini e dai ragazzi durante i laboratori permanenti di ceramico-terapia promosssi dalla Fondazione "Lene Thun Onlus" negli ospedali di Bolzano e Merano.

L'inaugurazione è avvenuta nella hall della struttura sanitaria alla presenza del Sindaco del capoluogo Renzo Caramaschi del Presidente della Fondazione Gerhart Gostner, della Charity General Manager Paola Adamo e del Direttore del Comprensorio Umberto Tait.

Si tratta della prima creazione presentata dalla Fondazione altoatesina dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19; un vero e proprio un segno di rinascita.

"Fiorisce un giardino" - nome dato all'opera in ceramica popolata da animali, frutti, funghi e altre piccole figure scelte dai piccoli - simboleggia anche il percorso di cura e di crescita dei bambini, che, a poco a poco, lo hanno coltivato e se ne sono presi cura, vedendolo fiorire, proprio come succede con i sogni ed i desideri. In particolare, sono stati coinvolti i bambini e i ragazzi dei reparti di Pediatria e Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale San Maurizio di Bolzano e Pediatria e Psichiatria dell'Età Evolutiva dell'Ospedale Tappeiner di Merano.

Il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi si è complimentato con i piccoli artisti ed ha ringraziato sentitamente i promotori dell'iniziativa.

"Svelare questa bellissima opera collettiva realizzata dalle mani di bambini e ragazzi ci rende orgogliosi e pieni di gioia. Tutti insieme hanno intrapreso un percorso di crescita e valorizzazione delle proprie abilità, esprimendo la propria creatività e tenacia durante i laboratori e facendola convergere in un unico grande progetto comune.

Vogliamo ringraziare infine l'Ospedale di Bolzano e di Merano per permetterci di ospitare i nostri laboratori, che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti durante il percorso di cura" - ha dichiarato Gerhart Gostner, Presidente della Fondazione Lene Thun Onlus. Un piacere poter inaugurare, lo splendido risultato del lavoro che i piccoli ospiti hanno realizzato insieme ai volontari della Fondazione.

Progetti come questo, non solo coinvolgono in modo creativo i nostri pazienti, ma regalano momenti di spensieratezza e permettono di rendere meno traumatico il loro soggiorno in Ospedale. Ringrazio i rappresentanti della Fondazione presenti e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto" conclude il Direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano Umberto Tait.

La Fondazione Lene Thun Onlus è attiva con 51 laboratori permanenti in 30 strutture ospedaliere e presto aprirà il primo servizio permanente di ceramico-terapia anche in Germania. Nel corso del 2020-21 l'attività di terapia ricreativa è proseguita, nonostante la pandemia, anche grazie ai laboratori di ceramico-terapia digitali per i bambini in cura negli ospedali.