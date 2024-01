Bolzano: camion investe un ciclista in via Volta ferendolo gravemente

BOLZANO. Oggi, 26 gennaio, verso le 13 un ciclista stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Volta, non lontano dal Noi Techpark, quando è stato investito da un camion all’altezza di piazzetta vittime della Cellsa. Si tratta di un cittadino marocchino di 67 anni.

Bolzano, ciclista investito da un camion mentre attraversa le strisce pedonali in zona industriale: è gravissimo Grave incidente stradale, poco dopo le ore 13, in via Buozzi, nei pressi della rotonda con via Volta. Una squadra dei vigili del fuoco, che per caso stava transitando sul luogo dell'incidente, ha prestato i primi soccorsi. Sul posto sono anche intervenuti la Croce bianca e i vigili urbani. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano: è in pericolo di vita

Sono giunte immediatamente sul posto tre ambulanze che hanno prestato i soccorsi all’uomo, ferito gravemente, e l’hanno portato all’ospedale San Maurizio. Sono intervenuti anche una volante della Polizia municipale e i vigili del fuoco.

La dinamica è poco chiara, stanno indagando le forze dell’ordine.