Bolzano, espulsi altri due stranieri irregolari pregiudicati

BOLZANO. Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto l'espulsione dal territorio italiano di un gambiano e di un tunisino, entrambi irregolari sul territorio e con a carico precedenti penali.

Il 35enne del Gambia, al quale recentemente era stato revocato lo status di rifugiato, era stato controllato in piazza Domenicani a Bolzano. L'uomo con a proprio carico numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, molti dei quali commessi nella Provincia di Bolzano, tra i quali una condanna per molestie e disturbo alle persone, nonché svariate denunce per reati inerenti gli stupefacenti, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, e per lesioni, è stato espulso.

Il questore, valutati i gravi precedenti del soggetto e la irregolarità della presenza del soggetto sul territorio nazionale, ha emesso un decreto di espulsione ed un contestuale ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri "Corelli" di Milano, in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto in Gambia.

In via Perathoner è stato fermato ed identificato un 32enne cittadino tunisino, anche lui irregolare e con a proprio carico numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. Intento ad infastidire i passanti, alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi ma è stato immediatamente fermato. In considerazione dei precedenti e della mancanza di alcun titolo per permanere in Italia l'uomo è stato scortato da agenti della Questura di Bolzano al centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).