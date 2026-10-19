BOLZANO. Dalle lavastoviglie che recuperano energia dal vapore agli assistenti telefonici capaci di rispondere in oltre 30 lingue: Hotel celebra la cinquantesima edizione con oltre 400 espositori. La manifestazione dedicata a ospitalità e gastronomia si tiene dal 19 al 22 ottobre a Fiera Bolzano, con quattro temi: persone, innovazione, alimentazione e bevande, architettura e design.

«Da 50 anni Hotel è punto d’incontro per chi vuole scoprire novità, confrontarsi e plasmare il futuro del settore», sottolinea Greti Ladurner, presidente di Fiera Bolzano. Tra le novità, il percorso Turismo che cambia, che racconta 130 anni di turismo altoatesino attraverso oggetti storici e contemporanei, e la New Entry Zone, riservata alle aziende alla prima partecipazione.

Spazio ai produttori biologici nell’area kmBIOmeile e alle 16 startup che propongono soluzioni digitali, alimentari sostenibili e per l’economia circolare, da scoprire con un passaporto digitale. Confermati l’Hotel Sustainability Award, giunto all’ottava edizione con 75 candidature, e gli Hotel Tours, itinerari alla scoperta di alcune strutture alberghiere dell’Alto Adige.

Mercoledì 21 ottobre torna Vinea Tirolensis, con quasi 90 cantine dei Vignaioli indipendenti Alto Adige e circa 450 vini. Giovedì 22 ottobre, Hospitality Next coinvolgerà la Generazione Z sulle aspettative legate a lavoro, leadership e ospitalità. Il biglietto online comprende il viaggio gratuito da e per la fiera sui mezzi pubblici altoatesini.