BOLZANO. Un gesto che «non può e non deve essere sottovalutato». È la posizione della sezione Alto Adige Südtirol dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) dopo l’imbrattamento del murale «Oltre la competizione» nel quartiere Don Bosco a Bolzano. L’immagine di un bambino nero è stata coperta con vernice spray, mentre le altre figure dell’opera sono rimaste intatte. Un episodio che l’associazione definisce un «ignobile atto di razzismo» e sul quale chiede una risposta chiara da parte della città.

In una nota, l’Anpi sollecita il ripristino immediato dell’opera, l’individuazione dei responsabili e una ferma condanna pubblica. Per l’associazione, quanto accaduto non può essere archiviato come un semplice atto vandalico, soprattutto alla luce della scelta di colpire proprio l’immagine del bambino nero.

«Il razzismo è tornato ad avvelenare pericolosamente la società e la realtà quotidiana», afferma l’Anpi, richiamando l’attenzione sulla diffusione di movimenti xenofobi che, secondo l’associazione, «promuovono apertamente odio e intolleranza, condizionando spesso le scelte della politica e delle istituzioni».

La presa di posizione non si limita alla condanna dell’episodio. «La sola condanna non basta» è il messaggio che accompagna le richieste rivolte alle istituzioni cittadine. Per l’Anpi, è necessario affiancare alle dichiarazioni iniziative capaci di contrastare concretamente le discriminazioni e rafforzare una cultura della convivenza.

L’associazione chiede quindi interventi «concreti e simbolici per attuare quotidianamente i valori costituzionali di convivenza e inclusione». Tra le proposte rilanciate figura l’intitolazione del Parco di piazza della Vittoria a Giorgio Marincola, partigiano di origine somala che combatté contro il nazifascismo e morì nel 1945 durante la strage di Stramentizzo, in Trentino.

L’Anpi propone inoltre l'installazione di una targa commemorativa dedicata a tutte le vittime del colonialismo e del razzismo, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e richiamare l’attenzione sulle conseguenze delle discriminazioni.

L’episodio di Don Bosco riporta così al centro il tema del razzismo e della responsabilità delle istituzioni nel contrastarlo. Per l’associazione dei partigiani, la risposta non può fermarsi alla condanna di quanto accaduto: occorre tradurre i principi di uguaglianza e inclusione in scelte e iniziative visibili nella vita pubblica della città.