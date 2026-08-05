BOLZANO. Si sperava in un miracolo che, purtroppo, alla fine non c'è stato e, ieri mattina, dopo otto giorni di agonia, il cuore di Daniela Borchia ha smesso di battere.

La 67enne era ricoverata al San Maurizio dalla mattina del 27 luglio dopo essere stata investita mentre attraversava corso Libertà sulle strisce pedonali.





Il politrauma causatole, prima dall'impatto con l'auto e dal successivo schianto sull'asfalto, non le ha dato speranza di sopravvivenza. Nonostante i tentativi fatti dai medici, le sue condizioni non sarebbero mai state considerate in ripresa, ma sono sempre rimaste disperate.



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