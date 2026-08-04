BOLZANO. E’ morta questa mattina, 4 agosto, in ospedale a Bolzano, dopo otto giorni di agonia, la 68enne investita la mattina del 27 luglio mentre attraversava corso Libertà sulle strisce pedonali. Il politrauma riportato nell'impatto, nonostante i tentativi dei medici, non le ha lasciato scampo.

La donna stava attraversando corso Libertà, all'altezza dell'incrocio con via Virgilio, quando è stata investita da una Citroen C3 Aircross grigia guidata da un 74enne di Bolzano. L'automobilista si è fermato immediatamente e, insieme ad alcuni passanti, ha prestato i primi soccorsi, allertando il 118.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime ed è stata trasportata in ospedale, dove è rimasta ricoverata tra la vita e la morte fino al decesso avvenuto questa mattina.

Gli agenti dell'Ufficio infortunistica della polizia municipale di Bolzano hanno eseguito i rilievi e sottoposto il conducente agli accertamenti previsti, senza riscontrare irregolarità o anomalie nel suo stato psicofisico. L'intero fascicolo dell'indagine è ora all'esame della Procura di Bolzano, alla quale è stata trasmessa una dettagliata informativa.