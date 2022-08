Bolzano, morto l’operaio di 64 anni caduto dal ponteggio

BOLZANO. È morto in ospedale, in seguito alle gravi lesioni riportate, Abdelkerim Ben Said, l’operaio tunisino di 64 anni che martedì scorso a Bolzano era caduto da un ponteggio nel cantiere per il rifacimento della sede dell’Ipes, all’incrocio tra via Milano e via Rovigo.

Dopo l’incidente, con il consenso dell’azienda, gli operai avevano interrotto il lavoro in cantiere in attesa che si chiarissero dinamica e motivi.

Ieri la Cgil ha organizzato per i lavoratori un corso di formazione di quattro ore sulla sicurezza sul lavoro.

All’inizio dell’assemblea, durata quattro ore, è stata data la notizia della morte dell’operaio: Abdel Ben Said era originario di Tunisi.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE IN EDICOLA O SULLA NOSTRA EDIZIONE DIGITALE