BOLZANO. La città è sotto choc per la morte della bambina di 4 anni investita questa mattina, 29 settembre, in via Garibaldi. La piccola, soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Bolzano dopo l'incidente, è deceduta per le gravissime ferite riportate.

Il sindaco Claudio Corrarati, la Giunta e l'amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia della bambina. Una tragedia che ha profondamente scosso l'intera comunità bolzanina.

«È una tragedia che ci lascia increduli e senza parole. Di fronte alla morte di una bambina così piccola, ogni parola sembra insufficiente. Oggi tutta Bolzano si ferma nel dolore e si stringe attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che stanno vivendo questa immensa tragedia. A loro va il nostro pensiero e il nostro abbraccio più sincero», afferma il sindaco Claudio Corrarati.

Il Comune parla di una giornata tristissima per Bolzano, segnata da un incidente che ha colpito nel profondo la città. Sindaco, Giunta e amministrazione hanno rivolto alla famiglia della piccola le più sentite condoglianze e la loro vicinanza.