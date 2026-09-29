BOLZANO. È purtroppo morta la bambina di 4 anni rimasta coinvolta nel gravissimo incidente avvenuto questa mattina, martedì 29 settembre, in via Garibaldi a Bolzano. La piccola era stata travolta da un furgoncino, sembra addetto al carico e scarico di merci, attorno alle 10.30, nei pressi della fermata dell’autobus davanti a uno degli accessi del WaltherPark.

L’impatto è stato violentissimo. La bambina era stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza in ospedale, nel reparto di terapia intensiva, dove i sanitari hanno tentato di salvarle la vita. Le ferite riportate nell’investimento si sono però rivelate troppo gravi e, in tarda mattinata, è arrivata la tragica notizia del decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia. Gli agenti del Nucleo Infortunistica hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.



L'incidente vicino alla fermata dell'autobus, davanti al WaltherPark. Al lavoro per la ricostruzione della dinamica il Nucleo infortunistica della Polizia locale guidato da Diego Paternoster (video di Ermanno Amedei)

Restano infatti da chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le circostanze dell’impatto. Gli accertamenti dovranno stabilire la posizione della bambina e del furgoncino nei momenti immediatamente precedenti all’investimento e ricostruire quanto accaduto nella zona antistante all’ingresso del WaltherPark.