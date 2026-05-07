Bolzano, rose bianche per l'addio ad Anila: «Eri luce per tutti noi»

A Bolzano un giovane capriolo ha fatto visita questa mattina al liceo scientifico di lingua tedesca in via Fago. L'animale è sceso dai pendii del Guncina proprio durante la ricreazione ed è finito nel cortile interno della scuola superiore. Comprensibilmente spaventato ha velocemente cercato e anche trovato una via di fuga, per poi tornare nel vicino bosco. Alcuni studenti sono comunque riusciti a immortalare l'insolito visitatore con il telefonino.

Caprioli e cerbiatti di tanto in tanto finiscono in città. Nell'aprile del 2009 un capriolo capitò in pieno giorno nelle affollate vie del centro storico, dove fu catturato dai Vigili del fuoco per poi essere liberato nella campagne di San Maurizio. Nel 2022 un giovane animale era praticamente di casa sui prati del Talvera. Meno fortunato un altro esemplare che nel 2019 a Merano morì nei pressi del Museo civico, dopo essere precipitato dalle passeggiate Tappeiner.