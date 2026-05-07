Bolzano, rose bianche per l'addio ad Anila: «Eri luce per tutti noi»
Lungo corteo ieri al cimitero per l’ultimo saluto a Kurcani, scomparsa a 46 anni, nell'incidente di via Veneto
LE REAZIONI Sicurezza stradale nel mirino
IL DOLORE «Lascia un vuoto enorme»
BOLZANO. «Ci sono tutte queste persone, ma non vedo te». La figlia Britni e il vedovo Lorenc guidano il lungo corteo che accompagna Anila Kurcani nel suo ultimo viaggio. Ci sono i parenti, gli amici, i colleghi, diversi commercianti di piazza Erbe, abituati a quella presenza «gentile», a quel sorriso che oggi illumina la bara di legno chiaro. C’è chi porta un girasole, chi una rosa bianca. Qualcuno scuote la testa. «Non è giusto».
È una comunità in lutto, che, a una settimana dalla tragica scomparsa della 46enne, travolta da un camion in via Veneto, ringrazia una donna che con «semplicità ha saputo dimostrare tanto». MA.AN.
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