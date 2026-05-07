Le ultime
09:16
Borsa: Milano apre a +0,38%, sale Nexi, tonfo di Campari dopo i conti
09:05
Unicredit, accordo non vincolante per cedere parte Russia a investitore Emirati
08:49
Angelini Pharma acquista americana Catalyst per 4,1 miliardi
08:49
Petrolio in lieve risalita, Wti a 95,52 dollari
08:40
Aperti i seggi per le elezioni locali nel Regno Unito
07:37
Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura per un minore
07:13
Poste, utile trimestre a 617 milioni +3%, salgono i ricavi
04:18
Mosca: 13 feriti in un raid ucraino sulla città russa di Bryansk
02:23
Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,20%)
01:34
David, miglior film Le città di pianura
Il funerale

Bolzano, rose bianche per l'addio ad Anila: «Eri luce per tutti noi»

Lungo corteo ieri al cimitero per l’ultimo saluto a Kurcani, scomparsa a 46 anni, nell'incidente di via Veneto

LE REAZIONI Sicurezza stradale nel mirino
IL DOLORE «Lascia un vuoto enorme»

BOLZANO. «Ci sono tutte queste persone, ma non vedo te». La figlia Britni e il vedovo Lorenc guidano il lungo corteo che accompagna Anila Kurcani nel suo ultimo viaggio. Ci sono i parenti, gli amici, i colleghi, diversi commercianti di piazza Erbe, abituati a quella presenza «gentile», a quel sorriso che oggi illumina la bara di legno chiaro. C’è chi porta un girasole, chi una rosa bianca. Qualcuno scuote la testa. «Non è giusto».

È una comunità in lutto, che, a una settimana dalla tragica scomparsa della 46enne, travolta da un camion in via Veneto, ringrazia una donna che con «semplicità ha saputo dimostrare tanto». MA.AN.

 

L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale.

 

Altre notizie

Attualità