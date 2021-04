Bolzano, scontro tra due auto: traffico bloccato in via Vittorio Veneto

BOLZANO. Traffico bloccato in via Vittorio Veneto a Bolzano per lo scontro tra due auto avvenuto poco dopo mezzogiorno.

Fortunatamente le persone coinvolte hanno riportato traumi leggeri. Ma ci sono disagi per la viabilità da e per San Maurizio.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Bianca e la polizia municipale per i rilievi.