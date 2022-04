Carol Maltesi, a Bolzano l’ultimo show due giorni prima di essere massacrata 

BOLZANO. Carol Maltesi ha tenuto il suo ultimo spettacolo a Bolzano, allo Showgirl disco sexy di via Siemens.

La venticinquenne milanese, nome d’arte Charlotte Angie, uccisa e fatta a pezzi dall'amico e vicino di casa, era salita nel capoluogo altoatesino nella serata del 7 gennaio per esibirsi nel noto locale notturno bolzanino, accompagnata proprio dall’uomo che poche ore più tardi l’avrebbe uccisa e fatto scempio del suo corpo, il quarantatreenne Davide Fontana.

Fontana che per quasi tre mesi ha poi usato il telefono della giovane, inviando messaggi anche ai familiari di lei per sviare le indagini.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Allo Showgirl Disco Sexy di Bolzano l’ultimo show di Carol Maltesi, prima di essere uccisa Carol Maltesi ha tenuto il suo ultimo spettacolo a Bolzano, allo Showgirl Disco Sexy di via Siemens. La venticinquenne milanese, nome d'arte Charlotte Angie, era salita nel capoluogo altoatesino nella serata del 7 gennaio, accompagnata proprio da Davide Fontana, l'uomo che poche ore più tardi l'avrebbe uccisa e fatto scempio del suo corpo.

L’uomo che, come è emerso nelle scorse ore, l’avrebbe uccisa perché non sopportava l’idea che lei lo lasciasse per andare a vivere tra Verona e Praga.



















Le foto dell'ultimo show di Carol Maltesi a Bolzano e la chat del dj con l'assassino Ecco le foto dell'ultimo show di Carol Maltesi come "Charlotte Angie" nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso allo Showgirls Disco Sexy di Bolzano e la chat tra il dj trentino Eddy Santangelo e Carol... nell'ultimo messaggio, a rispondere è Davide Fontana, il suo assassino, che si finge Carol. Lei era già morta da settimane, massacrata e fatta a pezzi proprio dal suo vicino di casa

A raccontarlo è Edoardo Santangelo, in arte Eddy, dj trentino che lavora anche nel locale bolzanino.

Leggi tutto sull'Alto Adige in edicola oggi e sull'edizione online.