BOLZANO. «Sorpresa e molto dispiaciuta nell’apprendere il crollo curiosamente della parte delle aule del tribunale di Bolzano». Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, Udc, Maie, interviene sul cedimento che ha interessato una porzione dell’edificio giudiziario.

Biancofiore ricorda il legame personale con il luogo: «Quei corridoi nei quali sono cresciuta perché vi lavorava mio padre e quelle storiche aule hanno oltre un secolo di storia, rappresentano una parte importante del patrimonio della nostra società».

La senatrice auspica che non vi siano persone coinvolte, ma sottolinea la necessità di chiarire le cause: «Non possono non sorgere dubbi su cosa abbia causato il cedimento: se vi sia stata imperizia durante i lavori di ristrutturazione sui calcoli statici delle colonne, mancata manutenzione precedente o atti dolosi».

Infine il richiamo alla certificazione: «Il tribunale di Bolzano ottenne la certificazione ISO 9001 che come presupposto severo ha proprio la manutenzione degli uffici». Per questo, conclude, «le domande cui dare risposta sono molteplici e sarà la magistratura ad accertare i fatti».