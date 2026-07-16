BOLZANO. «Il crollo che ha interessato questa mattina il Tribunale di Bolzano è un fatto di estrema gravità. Se fosse avvenuto durante l’orario di piena attività, le conseguenze sarebbero state drammatiche». Lo afferma Claudia Eccher, avvocata trentina e componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Eccher rivolge innanzitutto un pensiero alla lavoratrice rimasta ferita: «Il mio pensiero va alla lavoratrice rimasta ferita, alla quale rivolgo un augurio di pronta guarigione, e a tutte le persone presenti nell’edificio».

L'avvocato, che ha esercitato nel tribunale di Bolzano, assicura la propria disponibilità: «Come componente del Csm e come avvocato che ha esercitato in quel tribunale, seguirò con la massima attenzione ogni sviluppo e sono a disposizione di tutti i magistrati e del personale del tribunale per fornire il mio supporto e aiuto concreto».

Infine l'appello a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza e a evitare polemiche: «La priorità è che venga garantita la sicurezza della struttura e sia assicurata la continuità dell’attività giudiziaria. In una vicenda così seria è necessario evitare ogni strumentalizzazione politica: la sicurezza dei luoghi di lavoro e il funzionamento della giustizia sono temi che riguardano l’intera comunità».