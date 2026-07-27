BOLZANO. È in pericolo di vita la donna di 70 anni investita nella tarda mattinata di oggi in corso Libertà, a Bolzano. La vittima, residente in città, è stata travolta da un'autovettura condotta da un uomo del 1953, anch'egli bolzanino.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l'area e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Le condizioni della donna sono apparse fin da subito estremamente gravi. Dopo essere stata stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è ricoverata in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento. I rilievi sono affidati al Nucleo Infortunistica della Polizia municipale, guidato dal capitano Roberto Tinaglia, che dovrà chiarire le circostanze dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.